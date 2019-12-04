У ЄС пояснили, у чому вбачають важливість Мінських угод

Мінські угоди важливі тим, що передбачають залучення Росії до процесу розведення військ, яке почалося на окремих ділянках на Донбасі.

Про це заявила Улла Хаканен, представниця Європейської служби зовнішніх дій, яка опікується відносинами між ЄС і Україною, передає власний кореспондент Укрінформу.

Ця думку пролунала під час дискусії «Невизначеність Донбасу: рішення конфлікту або здача інтересів?», яка відбулась у Брюсселі під егідою дослідницького центру Вілфреда Мартенса.

Хаканен прокоментувала запитання кореспондента Укрінформу щодо позиції Євросоюзу стосовно розведення військ, коли підрозділи ЗСУ виконують накази, а тим часом тривають обстріли з боку формувань, причетність до яких Росія не хоче визнавати, попри численні докази.

«Це явище підкреслює важливість Мінських угод, навіть з урахуванням усіх їхніх недоліків. Це поки що єдиний погоджений робочий документ у процесі врегулювання на Донбасі. Там є перелік військ і типів озброєння, які не мають перебувати поблизу контактної лінії, і Росія є частиною цього формату переговорів. Якщо це дає відповідь на ваше запитання, наскільки Росія є частиною цього конфлікту... Я думаю, що ми всі у цій кімнаті знаємо правдиву відповідь», - сказала Улла Хаканен.

Представниця ЄС також висловила сподівання, що «нормандський саміт», намічений на 9 грудня у Парижі, принесе певні позитивні зміни.

Як повідомляв Укрінформ, саміт у форматі «нормандської четвірки» має відбутися 9 грудня в Парижі. У ньому візьмуть участь лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі не вдалося досягнути.