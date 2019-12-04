У ЄС пояснили, у чому вбачають важливість Мінських угод
Про це заявила Улла Хаканен, представниця Європейської служби зовнішніх дій, яка опікується відносинами між ЄС і Україною, передає власний кореспондент Укрінформу.
Ця думку пролунала під час дискусії «Невизначеність Донбасу: рішення конфлікту або здача інтересів?», яка відбулась у Брюсселі під егідою дослідницького центру Вілфреда Мартенса.
Хаканен прокоментувала запитання кореспондента Укрінформу щодо позиції Євросоюзу стосовно розведення військ, коли підрозділи ЗСУ виконують накази, а тим часом тривають обстріли з боку формувань, причетність до яких Росія не хоче визнавати, попри численні докази.
«Це явище підкреслює важливість Мінських угод, навіть з урахуванням усіх їхніх недоліків. Це поки що єдиний погоджений робочий документ у процесі врегулювання на Донбасі. Там є перелік військ і типів озброєння, які не мають перебувати поблизу контактної лінії, і Росія є частиною цього формату переговорів. Якщо це дає відповідь на ваше запитання, наскільки Росія є частиною цього конфлікту... Я думаю, що ми всі у цій кімнаті знаємо правдиву відповідь», - сказала Улла Хаканен.
Представниця ЄС також висловила сподівання, що «нормандський саміт», намічений на 9 грудня у Парижі, принесе певні позитивні зміни.
Як повідомляв Укрінформ, саміт у форматі «нормандської четвірки» має відбутися 9 грудня в Парижі. У ньому візьмуть участь лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі не вдалося досягнути.