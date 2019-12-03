На ділянках розведення у Золотому та Станиці спостерігачі бачили бойовиків з пов’язками СЦКК

СММ ОБСЄ зафіксувала на вихідних присутність бойовиків російських збройних формувань з нарукавними пов’язками з написом "СЦКК" на ділянках розведення в Золотому та Станиці Луганській.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"30 листопада та 1 грудня на блокпосту збройних формувань на південному краї ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) команда СММ бачила членів збройних формувань у нарукавних пов'язках із написом "СЦКК", - зазначається у документі.

Окрім того, повідомляється, що 1 грудня за межами ділянки розведення в районі Золотого спостерігачі продовжували фіксувати присутність працівників поліції та Національної гвардії, які здійснювали патрулювання в районах північніше від ділянки розведення.

Того ж таки дня, здійснюючи спостереження в Первомайську, спостерігачі чули чергу зі стрілецької зброї - орієнтовно за 3–4 км на північно-північний схід. Приблизно за 45 хвилин, перебуваючи у Золотому-5 (Михайлівці), патруль місії зафіксував близько п'яти пострілів зі стрілецької зброї, орієнтовно за 1–2 км на північно-північний схід. За оцінкою, усі ці випадки вогневої активності сталися поза ділянкою розведення в районі Золотого, проте в межах 5 км від неї.

"1 грудня на ділянці розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) команда СММ бачила щонайменше п'ять членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між південним краєм новозбудованої секції мосту та блокпостом збройних формувань у межах ділянки розведення", - повідомили в СММ ОБСЄ.

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Як відомо, у грудні 2017 року офіцери збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, після чого вони залишили Україну. Інформації їх про повернення не було. Відтоді на Донбасі діяла лише українська сторона СЦКК.

Наприкінці червня 2019-го СММ ОБСЄ зафіксувала на ділянці розведення в Станиці Луганській на блокпосту бойовиків появу "чоловіків в одязі військового типу з блакитними нарукавними пов'язками з написами "СЦКК" російською та англійською мовами".

Українська сторона заявила, що це є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.

Фото: ОБСЄ