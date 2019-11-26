Штаб ООС заявляє про провокації окупантів поблизу зони розведення у Богданівці

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Старогнатівка, що розташована в безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка).

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник знову провокує. Зокрема, сьогодні вранці, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних гранатометів наших позицій поблизу населеного пункту Старогнатівка. Вогонь вівся з напрямку Петрівського. Зазначений населений пункт знаходиться у безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка)”, - йдеться в повідомленні.

У штабі наголошують, що російські окупанти, намагаючись викликати вогонь у відповідь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, хочуть звинуватити Україну в порушеннях Мінських домовленостей.

“Це вкотре підкреслює підступність дій російсько-окупаційних військ та намагання дискредитувати Україну перед світовою спільнотою. Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривали”, - підкреслили в штабі.

Як повідомляв Укрінформ, розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області розпочалось 9 листопада о 12 годині за київським часом.

29 жовтня так само о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

26 червня українські військові відійшли з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Щоразу процес відведення тривав загалом протягом трьох днів. Після цього відбувається пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки. На 29 добу українська сторона має поінформувати про те, що усі заходи проведено і, вже наступного дня, представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів.