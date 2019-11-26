Штаб ООС заявляє про провокації окупантів поблизу зони розведення у Богданівці

Штаб ООС заявляє про провокації окупантів поблизу зони розведення у Богданівці

Укрінформ
Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Старогнатівка, що розташована в безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка).

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник знову провокує. Зокрема, сьогодні вранці, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних гранатометів наших позицій поблизу населеного пункту Старогнатівка. Вогонь вівся з напрямку Петрівського. Зазначений населений пункт знаходиться у безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка)”, - йдеться в повідомленні.

У штабі наголошують, що російські окупанти, намагаючись викликати вогонь у відповідь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, хочуть звинуватити Україну в порушеннях Мінських домовленостей.

“Це вкотре підкреслює підступність дій російсько-окупаційних військ та намагання дискредитувати Україну перед світовою спільнотою. Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривали”, - підкреслили в штабі.

Як повідомляв Укрінформ, розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області розпочалось 9 листопада о 12 годині за київським часом.

29 жовтня так само о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Читайте також: Окупанти вісім разів порушили “тишу”, під Луганським працювали міномети

26 червня українські військові відійшли з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Щоразу процес відведення тривав загалом протягом трьох днів. Після цього відбувається пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки. На 29 добу українська сторона має поінформувати про те, що усі заходи проведено і, вже наступного дня, представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-