Окупанти міняють рейки на залізничному мості у Станиці - ОБСЄ

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували укладання рейок на залізничному мості через Сіверській Донець, що знаходиться поблизу недавно відновленого мосту в Станиці Луганській, робітниками з непідконтрольної українському уряду території Луганської області.

Про це йдеться в щоденному звітіСпеціальної моніторингової місії за 25 листопада.

«23 листопада на ділянці розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) команда СММ бачила, як 3 робітників із непідконтрольних урядові районів укладали рейки на залізничному мосту приблизно за 500 м на східно-північний схід від мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська)», - ідеться в звіті СММ.

Як повідомлялося, залізничний міст у Станиці Луганській пошкоджений не був, натомість проїзд по мосту заблокували, встановивши кілька вантажних вагонів на рейках і приваривши до них колеса.

Крім того, 23 та 24 листопада команда СММ також бачила щонайменше 3 членів збройних формувань із нарукавними пов’язками з написами «СЦКК» між новозведеною секцією мосту на ділянці розведення в районі Станиці Луганської і блокпостом збройних формувань на південь від мосту.

Спостерігачі бачили, як 4 робітників із підконтрольних урядові районів встановлювали два металодетектори на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) північніше мосту біля Станиці Луганської.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 вересня оголосив про початок відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській – після того, як було розібрано блокпост на не підконтрольній українським військовим частині переправи. 20 листопада глава держави відкрив відновлену переправу. Відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.