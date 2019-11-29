Зеленський у Парижі може опинитися один проти трьох – експерти

На зустрічі у «нормандському форматі» 9 грудня у Парижі Президент України може опинитися в ситуації, коли йому доведеться протистояти не лише Путіну, а й західним партнерам.

Про це йшлося на дискусії «Україна після виборів: куди прямує Президент Зеленський» за участю німецьких та українських експертів, яку в Берліні організувала фракція Зелених у Бундестазі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо 9 грудня все пройде нормально, ми матимемо від усіх сторін нові зобов’язання… продовжувати роботу на всіх рівнях. Плюс певні нові міри довіри. Плюс, можливо, нові розведення. Плюс, можливо, новий добрий обмін бранцями. Але не думаю, що в політичному процесі будуть досягнуті будь-які прориви. Адже в останні два місяці стало зрозуміло: Росія - і це велика проблема - жодним чином не змінила свою позицію», - заявив експерт Німецької ради зовнішньої політики (DGAP) Вільфрід Їльге.

Дискусія в Берліні "Україна після виборів". Фото: Ольга Танасійчук / Укрінформ

Він зауважив, що «формула Штайнмаєра» не несе з собою нічого нового, вона є не більше ніж визначенням послідовності дій проведення виборів та запровадження особливого статусу. Але Росія, змусивши Україну погодитися з цією формулою, домагається визнання пункту, що має стояти у самому кінці Мінського процесу.

Росія, за словами Їльге, «намагається обіграти дуже молоде, політично недосвідчене керівництво» та змусити його визначитися з останнім пунктом Мінських домовленостей, пропускаючи інші, зокрема, стосовно встановлення безпеки, обміну заручниками, амністії, жоден з яких не вирішений з 2015 року.

Аналітик зауважив, що Німеччина не може заповнити вакуум, який виник після того, як стало зрозуміло, що президент США (країни, яка вважалася найбільшим союзником України в цій ситуації) готовий ставити умови для надання безпекової допомоги та йти на змову, маючи свої внутрішньополітичні цілі. А президент Франції Макрон узагалі «розвернувся» у бік Путіна, що спричинило велику недовіру до нього серед українців.

Експерт звернув увагу на те, що Зеленський має чітко окреслити «червоні лінії», аби їх бачили не лише українці, а й іноземні партнери - бо інакше вони не зможуть йому допомогти. Для цього в самій Україні має бути консолідована позиція, чого зараз подеколи бракує, і нерідко з Києва лунають доволі суперечливі заяви.

Їльге очікує від ФРН, що не буде жодних поступок у тому, що політичному процесу має передувати безпековий елемент. Берлін і Париж мають натиснути на Росію та змусити її зробити кроки зі свого боку, зокрема, у відведенні своїх військ з Донбасу.

Багато червоних ліній у контексті перемовин не потрібно, і до них із розумінням мають ставитися Німеччина та Франція, наголосив екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

«Виходити (на переговори - ред.) без того, що є повне розуміння цих ліній - безвідповідально», - переконаний він. Серед таких червоних ліній Данилюк назвав неприпустимість федералізації та проведення виборів на Донбасі без досягнення усталеної безпеки.

Депутат Верховної Ради від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська заявила, що Україна «дуже сподівається і має право розраховувати на те, що Росію змусять виконувати її безпекові зобов’язання».

«Ми очікуємо, що інтереси України будуть захищені в розмові з Росією», - зазначила депутат, додавши, що Україна свої зобов’язання виконує в дуже складній ситуації.

Ексдепутат і колишня голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко підтвердила, що в України є «надзвичайне велике розчарування президентом Макроном», його незрозумілою для нас «метаморфозою». Умиротворення агресора - те, чим займається зараз Макрон, - ще ніколи не приносило Європі справжнього миру, нагадала Гопко учасникам дискусії.

Вона переконана, що Зеленський помилився, погодившись на розведення сил, адже, за її словами, в нього не було розуміння того, що Франція і Німеччина, які повернули РФ до ПАРЄ, могли вимагати від РФ певних поступок, у тому числі припинення вогню хоча б на місяць.

«Попри ваші прагматичні інтереси, такі як «Північний потік 2», пам’ятайте про ті геополітичні наслідки, які можуть бути в разі зради України нашими ключовими партнерами в «нормандському форматі», - закликала Гопко.

Депутат Бундестагу від Зелених, глава міжпарламентської групи дружби з Україною Омід Нуріпур зі свого боку заявив: «Ми маємо підтримати Україну та не допустити ситуації «один проти трьох».

Німецькі Зелені, наголосив Нуріпур, є друзями України, які солідарні з нею в часи російської агресії. І вони будуть наполягати, аби рішення «нормандського» саміту 9 грудня не зашкодили Україні, не порушили її суверенітету.