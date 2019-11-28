Макрон сказав, чого чекає від "нормандського саміту"

Президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що проведення 9 грудня у Парижі зустрічі лідерів у "нормандському форматі" забезпечить довіру і безпеку в Європі.

Про це він заявив на пресконференції за результатами зустрічі з генеральним секретарем НАТО у четвер у Парижі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми працюємо над цим із канцлером Меркель. Ми проведемо "нормандський саміт" 9 грудня з метою імплементації мінських домовленостей. Я переконаний, що ми забезпечимо сильний європейський суверенітет та розбудуємо нову архітектуру довіри й безпеки в Європі", - заявив Макрон.

Він відзначив, що йдеться про стабільність, яка забезпечить відсутність заморожених конфліктів, зокрема, в Україні.

"Йдеться про мир і стабільність в Європі, над чим ми працюємо", - сказав президент Франції.

Як повідомляв Укрінформ, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі порушити питання про конкретні терміни деокупації Донбасу, повернення заручників, вирішення безпекової ситуації та місцеві вибори.

Також Зеленський обіцяв, що новий закон про особливий статус Донбасу буде розроблено у "співробітництві та публічному обговоренні з усім українським суспільством".