США висловили підтримку Україні перед "нормандським самітом"

Офіційний Вашингтон висловив цілковиту підтримку мирним ініціативам Києва перед запланованим на грудень самітом у "нормандському форматі".

Про це заявила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України напередодні саміту в "нормандському форматі", запланованого на 9 грудня за участі України, Франції, Німеччини й Росії - першого з 2016 року", - наголосила представниця Держдепу.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати віддані співпраці із союзниками й партнерами задля збереження тиску на Росію з метою змусити її виконувати зобов'язання за Мінськими угодами.

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Як зазначила Ортагус, повернення Києву контролю над усім Донбасом могло би стати початком "повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води".

У Держдепі також позитивно оцінили останні зусилля Президента України, назвавши їх "важливими кроками до миру та реформ". Як уточнили у Вашингтоні, йдеться про дипломатичну роботу щодо просування мирного процесу на Донбасі, а також про посилення верховенства права, оздоровлення інвестиційного клімату, впорядкування оборонного сектору України.

"США вітають Україну, яка запровадила реформи, необхідні для її довгострокової безпеки й процвітання. Сполучені Штати стоять разом з Україною, яка просувається вперед до мирних переговорів",- підкреслила речниця Державного департаменту.