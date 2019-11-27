Євросоюз сподівається на відчутний прогрес від "нормандського саміту" – Могеріні

Євросоюз позитивно оцінює конструктивну позицію України щодо розв'язання безпекових питань і розглядає майбутню зустріч на вищому рівні, яка має відбутися 9 грудня в нормандському форматі, як можливість для досягнення відчутного прогресу.

Про це 27 листопада під час слухань на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі щодо перспектив Східного партнерства заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна сьогодні є сильнішою та стійкою країною, ніж вона була раніше. Новий уряд застосовує широкий підхід до реформ, в той час як народ України очікує вирішальних змін у верховенстві права, у боротьбі з корупцією та у притягненні до відповідальності причетних до банківського шахрайства. Цей позитивний розвиток також матеріалізувався у безпековій сфері – головним чином, завдяки конструктивному підходу України. І Нормандський саміт 9-го грудня є ще однією можливістю для досягнення відчутного прогресу", - сказала Могеріні.

Вона нагадала, що Україна зараз постає перед величезними викликами, оскільки Росія порушує її суверенітет та територіальну цілісність.

"З 2014 року ми разом надали Україні найбільший пакет допомоги в історії Європейського Союзу. Ми інвестували в Україну більше, ніж у будь-яку іншу країну світу, і ніхто з інших партнерів не інвестував стільки ж, скільки ми. Це привело нас до дуже важливих та відчутних результатів", - додала Високий представник ЄС.