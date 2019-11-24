США нагадали Росії про Мінські угоди

Заступник держсекретаря США Джон Салліван у розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності дотримання Мінських угод.

Про це повідомляє DW з посиланням на Держдепартамент США.

"У Вашингтоні вважають, що поліпшення відносин між Білим домом і Кремлем залежить від прихильності Москви Мінськими угодами щодо врегулювання військового конфлікту на сході України, а також відмови Росії від спроб підірвати "демократичні процеси" США", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, про це заступник держсекретаря США Джон Салліван заявив у ході зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Політики спілкувалися в суботу, 23 листопада, в японській Нагої в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн G20.

Крім цього Салліван і Лавров обговорили "широке коло регіональних і двосторонніх питань", у тому числі ситуацію в Північній Кореї та Сирії, а також співпрацю в боротьбі з тероризмом.