Порошенко порадив вимагати від РФ виконання безпекового пакета "Мінська"

Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко наголосив, що учасники переговорів у Нормандському форматі мають домагатися від Росії обов’язкового виконання безпекового пакета Мінських угод і не довіряти словам Путіна.

Про це повідомляється на сайті партії.

"Я хотів би звернутися з порадами до учасників саміту, в тому числі від України, і до тих, хто на сьогодні намагаються, як вони зараз стверджують, «йти на рішучі компроміси». «Рішучі компроміси» з Путіним означають поразку. «Рішучі компроміси» з Путіним означають капітуляцію", – сказав Порошенко.

Він застеріг, що при здачі позицій і капітуляції країни теж перестають стріляти, але це немає нічого спільного з миром.

«Отже, моя перша порада – не вірте Путіну, спирайтеся на наших союзників, спирайтеся на Європейський Союз, Сполучені Штати. Виходьте на ті позиці, які дозволять відновити територіальні цілісність, суверенітет і незалежність нашої держави», – наголосив політик.

На його переконання, першою «червоною лінією» має бути тверда вимога, що безпековий компонент має передувати компоненту політичному.

"І не можуть проводитись на українській землі вибори під дулами автоматів. Це лише легітимізує окупантів і виводить Росію, чого вона, власне, і прагне, із зони дії санкцій, які є дуже ефективними", – пояснив Порошенко.

"Хочу наголосити, що свого часу ключова позиція закону "Про особливий режим місцевого самоврядування" була в тому, що він робився на три роки", – додав він і наголосив, що за будь-яких обставин Україна є унітарною державою.

"Бо інтереси Путіна лише полягають в тому, щоб зупинити рух України в НАТО і ЄС. Отже, це друга «червона лінія». Ні на які компроміси, які обмежують рух України в ЄС і НАТО, країна йти не повинна", – заявив Порошенко.