Голова ВР розповів, коли напрацюють новий законопроєкт про особливий статус Донбасу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що парламент, Офіс Президента та суспільство до 20 грудня підготують новий законопроєкт про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Таку думку спікер висловив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, відповідаючи на запитання експертів, чи достатньо буде часу для напрацювання законопроєкту про особливий статус Донбасу між зустріччю в "нормандському форматі" (9 грудня) та останніми пленарним засідання ВР у 2019 році (20 грудня), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про стислі строки, то парламент звик уже працювати в такому режимі... Якщо ми говоримо про широке обговорення, то його теж треба проводити", - сказав Разумков.

Водночас він підкреслив, що "це не буде закон монобільшості або опозиції", адже цей документ міститиме важливі положення щодо національної безпеки та територіальної цілісності України, а тому Голова ВР висловив сподівання, що до розробки відповідного законопроєкту долучаться представники всіх політичних сил, які "на сьогодні представлені в парламенті нашої держави".

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 18 листопада зауважив, що законопроєкт про особливий статус Донбасу буде розроблятися після зустрічі в "нормандському форматі". Так він прокоментував заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що у парламенті досі не створена група з напрацювання такого документу.

Як повідомлялося, в Адміністрації президента Франції анонсували зустріч лідерів Франції, України, Німеччини та Росії на 9 грудня у Парижі.

3 жовтня Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що новий закон про особливий статус Донбасу буде розроблено у "співробітництві та публічному обговоренні з усім українським суспільством".

Президент Росії Володимир Путін 14 листопада озвучив нові вимоги щодо Донбасу, заявивши про необхідність розведення військ уздовж всієї лінії розмежування та продовження Україною терміну дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", відомого як закон про особливий статус Донбасу, який спливає 31 грудня 2019 року.

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Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), в тому числі у частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, набрав чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.