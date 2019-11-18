Держбюджет-2020 піддаватиметься деяким змінам — Разумков

Закон про Державний бюджет на 2020-й рік зазнаватиме певних змін у процесі політичних дискусій.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Буде ще багато дискусій навколо бюджету. Я впевнений, що буде він піддаватися й деяким змінам. Але треба було прийняти цей закон для того, щоб ми входили в новий, 2020-й, рік із бюджетом, із кошторисом Верховної Ради України, аби держава могла працювати... Ми, як представники більшості (фракція "Слуга народу, - ред.), так само говорили, що бюджет не ідеальний, — це теж правда. Але я не впевнений, що якби ми затягнули цей процес, то це суттєво поліпшило би бюджет на 2020-й рік для нашої держави", - зазначив Разумков.

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Оцінюючи ж показники Держбюджету-2020, він зауважив, що "не так усе райдужно, як би хотілося, але ми виходили з тих можливостей, які на сьогодні є та були запропоновані урядом". Кардинально змінити ці позиції упродовж досить короткого проміжку, за словами Разумкова, не було змоги ані у членів Кабміну, ані тим паче, в парламентарів.

Водночас відповідаючи на запитання, чому Рада відмовилась від третього читання проєкту головного фінансового документа країни, спікер мотивував це тим, що "частіше за все бюджет і приймався у другому читанні та в цілому, дуже рідко йшли на третє читання, а ще рідше — коли розглядали повністю, постатейно".

Так, відповідно до статті 155 закону "Про Регламент Верховної Ради", проєкт закону про Державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 листопада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Відповідний законопроєкт №2000 підтримали в другому читанні та в цілому 279 і 280 народних депутатів відповідно.