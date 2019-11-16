Кабмін перерозподілив понад 150 мільйонів між бюджетними програмами

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства соціальної політики і затвердив перерозподіл понад 150 млн грн між бюджетними програмами Мінсоцполітики.

Як повідомляє пресслужба міністерства, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 15 листопада.

“Ці кошти підуть на соціальний захист найбільш вразливих категорій населення уже в 2019 році”, - цитує пресслужба слова міністра соціальної політики Юлії Соколовської.

Соколовська зазначила, що такий перерозподіл дозволить: забезпечити житлом 346 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбати приміщення для одного дитячого будинку сімейного типу (на все 125,8 млн грн); отримати житло 25 сім’ям осіб, які загинули, та осіб з інвалідністю І-ІІ груп, які брали безпосередню участь в бойових діях на сході (27,0 млн грн), а також одній сім’ї особи з інвалідністю, яка брала участь у Революції Гідності; надати щорічну разову грошову допомогу 819 учасникам бойових дій, які брали участь в операції Об’єднаних сил (1,1 млн грн); створити у Гніванській міській ОТГ центр надання адміністративних послуг, зокрема послуг соціального характеру, в форматі “Прозорий офіс” (1,3 млн грн); оновити Класифікатор професій з метою його адаптації до Міжнародної стандартної класифікації занять (20,0 тис. грн).