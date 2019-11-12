Платіжки без пільг і субсидій: у Мінсоцполітики дали роз’яснення

У зв’язку з новим механізмом нарахування пільг за житлово-комунальні послуги, із листопада 2019 року українці отримають квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг та субсидій.

Про це інформують у Міністерстві соціальної політики.

“Починаючи з листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу – без урахування пільг та субсидій”, - ідеться в повідомленні.

Як пояснюють у відомстві, це пов’язано із новим механізмом нарахування пільг на ЖКП, який вступив в силу з 1 жовтня 2019 року.

У Мінсоцполітики нагадують, що відтепер пільга надається у грошовій формі органами соціального захисту населення.

“Розраховані суми пільг перераховуватимуться АТ “Ощадбанк” для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма)”, - інформують у міністерстві.

Так, пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здійснюватися у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб - через банк або поштою.

Також повідомляється, що у разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю, інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг АТ “Ощадбанк”.

Окрім того, за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі.

“Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року”, - інформують у Мінсоцполітики.

У такому разі у відомстві рекомендують звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для уточнення інформації.

Як зазначається, сума пільги у такому випадку за жовтень буде донарахована в наступному місяці.