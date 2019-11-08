У Раді - дев'ять законопроєктів щодо прожиткового мінімуму

У Раді - дев'ять законопроєктів щодо прожиткового мінімуму

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Укрінформ
У Харкові відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, на якому обговорили підходи до встановлення прожиткового мінімуму, соцзахист кількох пільгових категорій, питання пенсійного забезпечення.
Про це інформує сайт Харківської ОДА.

«Методологія визначення мінімуму встановлена в законі про прожитковий мінімум. Вона застаріла та не відповідає сучасним вимогам. Сьогодні у Верховній Раді близько 9 законопроєктів, мета яких – осучаснити методологію», - сказала голова комітету Галина Третьякова.

Також народні депутати обговорили проєкт нового Трудового кодексу України, соціальний захист чорнобильців, ветеранів та учасників бойових дій та питання пенсійного забезпечення.

Серед проблемних питань названо і створення економічних стимулів для об’єднання родин.

«Субсидії стимулюють розлучення. Якщо встановлюється опіка над дитиною, ми доплачуємо, якщо дитину всиновлюють – економічного стимулу немає», - навела приклади голова парламентського комітету.

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За словами Третьякової, система соціального забезпечення потребує впорядкування та модернізації, тому треба змінювати законодавство.

«Наявна в Україні система соціального забезпечення лише частково закриває проблеми малозабезпечених родин, ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій. Але в цілому люди сьогодні негативно ставляться до несправедливостей системи», - сказала голова комітету ВР.

Фото: kharkivoda.gov.ua

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