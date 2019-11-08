У Раді - дев'ять законопроєктів щодо прожиткового мінімуму

«Методологія визначення мінімуму встановлена в законі про прожитковий мінімум. Вона застаріла та не відповідає сучасним вимогам. Сьогодні у Верховній Раді близько 9 законопроєктів, мета яких – осучаснити методологію», - сказала голова комітету Галина Третьякова.

Також народні депутати обговорили проєкт нового Трудового кодексу України, соціальний захист чорнобильців, ветеранів та учасників бойових дій та питання пенсійного забезпечення.

Серед проблемних питань названо і створення економічних стимулів для об’єднання родин.