У Раді - дев'ять законопроєктів щодо прожиткового мінімуму
«Методологія визначення мінімуму встановлена в законі про прожитковий мінімум. Вона застаріла та не відповідає сучасним вимогам. Сьогодні у Верховній Раді близько 9 законопроєктів, мета яких – осучаснити методологію», - сказала голова комітету Галина Третьякова.
Також народні депутати обговорили проєкт нового Трудового кодексу України, соціальний захист чорнобильців, ветеранів та учасників бойових дій та питання пенсійного забезпечення.
Серед проблемних питань названо і створення економічних стимулів для об’єднання родин.
«Субсидії стимулюють розлучення. Якщо встановлюється опіка над дитиною, ми доплачуємо, якщо дитину всиновлюють – економічного стимулу немає», - навела приклади голова парламентського комітету.
За словами Третьякової, система соціального забезпечення потребує впорядкування та модернізації, тому треба змінювати законодавство.
«Наявна в Україні система соціального забезпечення лише частково закриває проблеми малозабезпечених родин, ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій. Але в цілому люди сьогодні негативно ставляться до несправедливостей системи», - сказала голова комітету ВР.
Фото: kharkivoda.gov.ua