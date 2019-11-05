Уряд заклав 48 мільярдів на субсидії у держбюджет-2020
Про це під час презентації журналістам проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання заявила міністр соціальної політики Юлія Соковська, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми би хотіли заспокоїти українців, що у нас заплановано 48 млрд грн на цю програму. Ми розуміємо, що в опалювальний сезон людям важливо мати такий вид допомоги. І ми не змінювали ніяких критеріїв. Навпаки ми додали кілька категорій - наприклад, дитячі будинки сімейного типу. Ми розширили цю програму", - сказала міністр.
Вона зазначила, що уряд не посилював критерії для перевірок доходів заявників субсидій.
"Ніяких особливих нововведень не було. Я маю надію, що люди, які подають папери декларативно, розуміють, що мають подавати правдиву інформацію про доходи і майно", - додала Соколовська.
Міністр фінансів Оксана Маркарова додала, що бюджет зазнав не дуже великих змін до другого читання, але ці зміни є значущими з точки зору соціального впливу.
"Загалом приблизно на 15 млрд грн збільшилися видатки до другого читання. Частково, за рахунок того, що ми скоротили деякі видатки, але виділили на головні питання", - сказала Маркарова.
Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.