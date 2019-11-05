Уряд заклав 48 мільярдів на субсидії у держбюджет-2020

Державний бюджет на 2020 рік передбачає виділення 48 мільярдів гривень на субсидії.

Про це під час презентації журналістам проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання заявила міністр соціальної політики Юлія Соковська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми би хотіли заспокоїти українців, що у нас заплановано 48 млрд грн на цю програму. Ми розуміємо, що в опалювальний сезон людям важливо мати такий вид допомоги. І ми не змінювали ніяких критеріїв. Навпаки ми додали кілька категорій - наприклад, дитячі будинки сімейного типу. Ми розширили цю програму", - сказала міністр.

Вона зазначила, що уряд не посилював критерії для перевірок доходів заявників субсидій.

"Ніяких особливих нововведень не було. Я маю надію, що люди, які подають папери декларативно, розуміють, що мають подавати правдиву інформацію про доходи і майно", - додала Соколовська.

Міністр фінансів Оксана Маркарова додала, що бюджет зазнав не дуже великих змін до другого читання, але ці зміни є значущими з точки зору соціального впливу.

"Загалом приблизно на 15 млрд грн збільшилися видатки до другого читання. Частково, за рахунок того, що ми скоротили деякі видатки, але виділили на головні питання", - сказала Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.