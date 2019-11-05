Соцдопомоги, інтернати, реабілітація ветеранів: що нового у проєкті бюджету-2020

Кабінет міністрів України у проєкті державного бюджету на 2020 рік заклав кошти на початок трансформації системи інтернатів.

Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації журналістам підготовленого до другого читання проєкту бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У наступному році ми закладаємо серйозний ресурс для того, щоб почати трансформувати систему інтернатів у систему догляду за такими дітьми та піклування, в умовах максимально наближеного до сімейного”, - сказав Гончарук.

За його словами, в Україні “досі діє неефективна і неправильна система інтернатів, так званих закладів, які називаються інтернатами”.

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“Світ давно відмовляється від такої форми виховання на користь виховання дітей і створення для них умов, максимально наближених до сім‘ї умов. Ми також будемо рухатися цим шляхом”, - розповів Гончарук.

Окрім того, за його словами, уряд також у проєкті держбюджету на 2020 рік передбачає ресурс на допомогу людям з інвалідністю.

Також Гончарук анонсував трансформування відділів соціального забезпечення в Україні в 2020 році.

"Ми хочемо максимально трансформувати цю систему для того, щоб не були вимушені люди для оформлення субсидії чи якоїсь іншої соціальної допомоги стояти в чергах, заповнювати купу непотрібних папірців. У наступному році ми максимально спростимо цю систему. І зробимо таким чином, щоб велика кількість різних установ могла надавати такі послуги і такі сервіси. На це також ми заклали необхідні мінімальні ресурси", - сказав Прем'єр-міністр.

Також він розповів про намір уряду створити центри реабілітації ветеранів, де б їм надавалася необхідна допомога.