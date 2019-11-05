Гончарук анонсував декілька кроків для збільшення прожиткового мінімуму

До збільшення рівня прожиткового мінімуму просуватимуться поступово, уряд підготував відповідний законопроєкт.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час презентації журналістам проєкту бюджету-2020 до другого читання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До цього ми будемо йти поступово. Зараз є декілька кроків, які ми маємо зробити",- сказав Гончарук.

За його словами, у першу чергу нині необхідно "відв'язати" прожитковий мінімум від великої кількості показників. Також треба бути впевненими, що це не потягне за собою зростання цін та платежів. "Зараз відповідний законопроєкт готується до внесення у Верховну Раду",- додав прем’єр.

Як зазначила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, прожитковий мінімум вже перестав бути фактором, який вимірює бідність. Але досі до нього прив'язано понад 150 різного роду виплат, в тому числі зарплати високопосадовців та інші. "Ми вже підготували законопроєкт і погодили його усередині уряду, завтра його плануємо вносити на розгляд уряду і готувати на розгляд Верховної Ради" ,- сказала вона.

Міністр також запевнила, що обговорювала це питання із керівництвом профільного парламентського комітету та має там певне розуміння.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.