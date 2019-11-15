Скалецька сказала, коли законопроєкт щодо медстрахування буде в Раді

Законопроєкт щодо медичного страхування буде винесений на розгляд парламенту в наступному році, медична страховка має бути додатковою до гарантованого державою пакету медичних послуг.

Про це під час години запитань до уряду в парламенті сказала міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо впровадження медичного страхування, тобто збору страхових платежів, а потім виплати страхового фонду. Я думаю, що наступного року буде запропоновано для обговорення з парламентом, із медичною громадськістю, з громадськістю України модель, яка може бути додатковою до програми медичних гарантій і може допокрити ті потреби, що в громадян виникають. У наступному році цей законопроєкт може бути розглянутий, аби ми могли запускати хоча б у пілотному режимі страхову систему”, - сказала Скалецька.

Вона нагадала, що з квітня наступного року, згідно з законом про державні фінансові гарантії, держава фінансуватиме пакет гарантованих медичних послуг, на що в бюджеті закладено 72 млрд грн.

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Скалецька також повідомила, що у бюджеті наступного року закладено кошти на надання не тільки стаціонарної паліативної допомоги, а й на дому мобільними бригадами, оскільки вона більш затребувана.

"Наступного року в бюджеті закладено фінансування двох окремих видів медичної послуги - паліативна допомога стаціонарна і надання паліативної допомоги мобільною бригадою на дому. Станом на сьогодні в Україні мобільні бригади є більш затребувані, оскільки більшість хворих громадян хочуть бути вдома або рідні хочуть опікуватися ними вдома. На сьогодні це одна з базових змін, бо раніше вони фінансувалися лише з (фонду) зарплати або місцевої програми. Це є значне зрушення у наданні паліативної допомоги українським громадянам", - сказала Скалецька.

Вона додала, що наступного року також буде вивчатися і розглядатися можливість отримання знеболюючих препаратів через окремі програми - або реімбурсацію, або електронний рецепт.