Путін вимагає від України продовжити закон про особливий статус Донбасу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна повинна продовжити термін дії закону про особливий статус Донбасу.

Про це Путін заявив журналістам після саміту БРІКС у Бразилії, передає "Громадське".

"Ми чуємо від перших осіб України про те, що може бути ухвалений інший закон про особливий статус Донбасу. Який? Це абсолютно ключова річ. Якщо буде ухвалено щось таке, що не погоджено з «ЛНР» і «ДНР», тоді все миттєво зайде у глухий кут", — сказав він.

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Путін вважає, що тоді втрачає сенс й «формула Штайнмаєра», бо вона «є лише інструментом для імплементації закону про особливий статус».

Російський президент також нагадав, що 31 грудня 2019-го чинний закон втрачає силу.

"31-го закінчується термін, далі що? Що ми будемо робити у «нормандському форматі»? Це взагалі ключове питання", — сказав він.

Нагадаємо: раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що закон про особливий статус буде новий, але цей статус не закріплюватимуть у Конституції України.

Фото: ТАСС