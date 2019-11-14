Путін озвучив нову вимогу щодо Донбасу

Президент Росії Володимир Путін озвучив ще одну вимогу щодо Донбасу — заявив про необхідність розведення військ уздовж всієї лінії розмежування.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками саміту БРІКС, передає "Ліга.Новини".

Путін відзначив, що РФ вітає розведення сил в районі Золотого і Петровського, але тут же висунув нове побажання.

"Розумієте, по всій лінії треба розводити. Треба розвести по всій лінії. Так, щоб хоча б гармати не стріляли, щоб люди не гинули. Ось це точно потрібно зробити і як можна швидше", - заявив президент країни-агресора.

Він також відкинув ймовірність зустрічі з президентом Володимиром Зеленським тет-а-тет до нормандського саміту. Говорячи ж про зустріч чотирьох лідерів, він сказав, що вона "можлива". Коментуючи закон про особливий статус Донбасу, Путін заявив, що Україна повинна узгоджувати його з бойовиками.