Росія має негайно припинити розпалювання конфлікту на Донбасі — ЄС

Євросоюз вітає розведення сил у Петрівському, що, поруч з іншими останніми кроками на шляху реалізації Мінських домовленостей, мають привести до подальшого обговорення припинення конфлікту на Донбасі в рамках ТКГ та в "нормандському форматі".

Про це йдеться у заяві ЄС щодо продовження агресії Росії проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ 14 листопада у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вітаємо початок процесу розведення та виведення військ і засобів у Петрівському. Цей крок, загальний прогрес на двох інших ділянках розведення, а також прогрес у питанні реконструкції мосту біля Станиці Луганської має прокласти шлях для подальших обговорень у Тристоронній контактній групі та в "нормандському форматі", результатом чого мають стати конкретні заходи, націлені на припинення насильства та страждання цивільних осіб, які несуть на собі основний тягар конфлікту", - йдеться у заяві.

У Євросоюзі додали, що вітають непохитну відданість керівництва України до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та закликають Росію та підтримувані нею збройні формування "діяти аналогічним чином".

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Також було наголошено, що ЄС залишається непохитним у своєму заклику до всіх сторін швидко й сповна реалізувати Мінські домовленості і повністю виконати свої зобов'язання, щоб досягти сталого політичного врегулювання конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ.

"Ми закликаємо Росію взяти на себе повну відповідальність за це, а також використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі. Потрібно відновити повагу до цих принципів та зобов'язань. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту через надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та військовослужбовців у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування", - в черговий раз заявили в ЄС.

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ЄС також нагадав про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів і закликав Росію робити те ж саме.