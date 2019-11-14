Посольство США прокоментувало розведення військ у Петрівському

Посольство США в Україні привітало завершення розведення сил та засобів у Петрівському і закликало Росію до співпраці з Україною у відновленні контролю над кордоном.

Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook.

"Ми вітаємо завершення розведення сил та засобів у Петрівському. Ми закликаємо Росію та сили, які вона підтримує, до продуктивної співпраці з Україною в напрямку подальшого прогресу у відновленні контролю України над її міжнародним кордоном", - зазначили у Посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав завершення відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського і заявив, що воно наближає нас до саміту в "нормандському форматі".

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Раніше у середу Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила про отримання повідомлень від МЗС України та керованих Росією збройних формувань на Донбасі про завершення відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського.