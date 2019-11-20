Туск і Порошенко вважають, що санкції ЄС мають тривати до повного виконання Росією "Мінська"

Санкції Європейського Союзу проти Росії мають залишатися до повного виконання Москвою Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

На цьому наголосили президент Європейської ради Дональд Туск та голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який здійснює робочий візит до Хорватії для участі у конгресі Європейської народної партії, повідомляє у середу пресслужба "Євросолідарності".

"У ході робочого візиту до Хорватії для участі у конгресі Європейської народної партії п’ятий президент України, голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Порошенко висловив вдячність Туску за його тверду багаторічну та самовіддану підтримку України на шляху європейської інтеграції. Висловлено сподівання, що нове керівництво Європейського Союзу так само рішуче і наполегливо підтримуватиме Україну під час своєї каденції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сторони обговорили останній розвиток подій на Донбасі та відзначили необхідність подвоєння зусиль із забезпечення виконання Російською Федерацією безпекових вимог Мінських домовленостей.

Відзначено, що переважну більшість останніх кроків у мирному врегулюванні було здійснено українською стороною, що без відповідних кроків Росії як держави-агресора не може вважатися достатнім прогресом.

Сторони наголосили, що санкції ЄС мають залишатися до повного виконання РФ Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Важливу увагу під час зустрічі було приділено розвитку внутрішньої ситуації в Україні. Висловлено глибоку стурбованість у зв’язку з ознаками відновлення політично вмотивованих переслідувань в Україні та збільшення тиску на свободу слова та ЗМІ.

Наприкінці зустрічі скоординовано шляхи зміцнення відносин партнерства між партією "Європейська солідарність" та Європейською народною партією.

Фото: eurosolidarity.org