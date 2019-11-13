Туск назвав ситуацію навколо України "першим тестом" для Євросоюзу на єдність

Чинний Президент Європейської Ради Дональд Туск назвав ситуацію навколо України та боротьбу з агресивною політикою Кремля «першим тестом» єдності та солідарності Європейського Союзу.

Відповідну заяву він зробив у середу під час промови у Європейському Коледжі в Брюгге (Бельгія), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моя боротьба за єдність Євросоюзу розпочалася, практично, з першого дня (на посаді). Це було питання про агресивну політику Кремля. Я був і залишаюся переконаним, що ставка у цій грі – не лише майбутнє незалежної України та безпека Центральної Європи, включаючи й безпеку моєї країни. Але суверенітет Європи як політичної структури. І я не має жодного сумніву, що стратегічною метою Путіна є не лише поновити контроль над територіями колишнього Радянського Союзу, але також систематично послаблювати ЄС шляхом провокування розділу між нами", - зауважив Дональд Туск.

"Майже кожного тижня (на посаді Президента Європейської Ради) я публічно нагадував іншим, що Росія не є нашим стратегічним партнером, але нашою стратегічною проблемою. Мене навіть називали маніяком фокусування на цьому предметі. Але воно того було варте. Наприкінці, ми зберегли нашу єдність, в тому числі – у вимірі санкцій на протязі усього мого терміну в офісі", - додав Туск.

Як раніше повідомляло агентство, Європейський Союз зберігатиме санкції до повного виконання Мінських домовленостей. Про це у вівторок заявив спеціальний радник президента Європейської комісії з питань України Ельмар Брок.