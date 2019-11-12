ЄС зберігатиме санкції проти Росії до повного виконання “Мінська” - Брок
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
"Ігор Жовква поінформував про пріоритети України у відносинах з Європейським Союзом, окреслив прогрес у впровадженні реформ, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію, а також подякував Ельмару Броку за його постійну політичну підтримку України на шляху європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спеціальний радник президента Єврокомісії запевнив, що підтримка реформ в Україні та суверенітету й територіальної цілісності держави й надалі залишатиметься серед основних пріоритетів керівництва європейських інституцій.
Він підкреслив, що Європейський Союз зберігатиме санкції до повного виконання Мінських домовленостей.
Окрему увагу співрозмовники приділили темі енергетичної безпеки у Європі.
Жовква наголосив, що Україна залишається надійним партнером у транзиті енергоносіїв. Він закликав усі держави, які є членами Євросоюзу, зберігати єдність у питанні дотримання енергетичного законодавства ЄС.
Фото: пресслужба Президента