ЄС зберігатиме санкції проти Росії до повного виконання “Мінська” - Брок

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч зі спеціальним радником президента Європейської комісії з питань України Ельмаром Броком.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Ігор Жовква поінформував про пріоритети України у відносинах з Європейським Союзом, окреслив прогрес у впровадженні реформ, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію, а також подякував Ельмару Броку за його постійну політичну підтримку України на шляху європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціальний радник президента Єврокомісії запевнив, що підтримка реформ в Україні та суверенітету й територіальної цілісності держави й надалі залишатиметься серед основних пріоритетів керівництва європейських інституцій.

Він підкреслив, що Європейський Союз зберігатиме санкції до повного виконання Мінських домовленостей.

Окрему увагу співрозмовники приділили темі енергетичної безпеки у Європі.

Жовква наголосив, що Україна залишається надійним партнером у транзиті енергоносіїв. Він закликав усі держави, які є членами Євросоюзу, зберігати єдність у питанні дотримання енергетичного законодавства ЄС.

Фото: пресслужба Президента