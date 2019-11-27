Президент Литви порадив не робити на “нормандській зустрічі” поступок, які “можуть зашкодити”

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє про необхідність продовження європейських санкцій проти Росії, запроваджених за її агресію проти України.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським у Вільнюсі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на переконання Президента Литви, “європейській санкції щодо Росії повинні залишатися”.

Президент Литви також висловив сподівання, що найближчим часом будуть прийняті рішення, які сприятимуть вирішенню конфлікту на Донбасі. Науседа побажав українським партнерам успіхів на переговорах у Нормандському форматі та порадив при цьому не робити поступок, які “можуть принести шкоду”. Президент Литви висловив сподівання, що “ці переговори будуть справжніми переговорами”, допоможуть зменшити напругу в регіоні та дозволять Україні “нарівні говорити з опонентами”.

Крім того, він зазначив, що 6-7 липня 2020 року у Вільнюсі проходитиме міжнародна конференція з реформ в Україні, яка буде, на думку Науседи, дуже важливою, оскільки дозволить Президенту Зеленському поінформувати світову спільноту про реформи в Україні та їх результати. А це, у свою чергу, активізує допомогу донорів, залучить інвесторів.

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Після пресконференції Президенти Литви та України направилися до зали, де проходить П’ятий Литовсько-Український економічний форум, щоб взяти участь у його роботі.

Як повідомлялося, у середу, 27 листопада Зеленський перебуває з офіційним візитом у Литві. Напередодні, у вівторок, Президент України відвідав Естонію.