Зеленський обговорив з Меркель підготовку до "нормандського саміту"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої обговорив питання майбутньої зустрічі в "нормандському форматі".

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня цього року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.

Президент Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі порушити питання про конкретні терміни деокупації Донбасу, повернення заручників, вирішення безпекової ситуації та місцеві вибори.

Також Зеленський обіцяв, що новий закон про особливий статус Донбасу буде розроблено у "співробітництві та публічному обговоренні з усім українським суспільством".

Фото пресслужби Президента