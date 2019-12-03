Зеленський обговорив із головою Єврокомісії "нормандську зустріч" і промисловий безвіз

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн запевнив її у незмінності євроінтеграційного курсу держави й поінформував про підготовку до зустрічі лідерів у нормандському форматі.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

"Глава держави привітав очільницю Єврокомісії з початком роботи нового складу ЄК та побажав успіхів у реалізації визначених пріоритетів... Володимир Зеленський запевнив президента Єврокомісії у незмінності євроінтеграційного курсу держави й поінформував про результати активізації реформ в Україні та виконання Угоди про асоціацію з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, лідери погодилися продовжувати реалізацію домовленостей, досягнутих під час 21-го саміту Україна – ЄС. Йшлося, зокрема, про перспективи укладення угоди між Україною та Євросоюзом про так званий промисловий безвіз та візит відповідної оціночної місії в Україну на початку наступного року, зазначила в Офісі Президента.

Крім того, президенти обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Зеленський поінформував очільницю ЄК про перебіг підготовки до зустрічі лідерів у нормандському форматі, повідомили у пресслужбі.

Урсула фон дер Ляєн зі свого боку запевнила, що Європейський Союз продовжуватиме безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Санкції ЄС залишатимуться прив’язаними до повного виконання Мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради", – зауважила вона.

Лідери узгодили графік політичного діалогу та пріоритети двосторонньої співпраці на найближчі місяці.

Володимир Зеленський запросив Урсулу фон дер Ляєн відвідати Україну найближчим часом.