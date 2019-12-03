Нормандський саміт: Три парламентські партії виступили зі спільною заявою

Політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина" зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України напередодні зустрічі в нормандському форматі.

Про це члени фракцій цих партій оголосили під час виступу з трибуни парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні українці! Виклики, які стоять перед Україною напередодні "нормандської" зустрічі, можуть поставити під ризик саму українську державність. Тому ми проголошуємо: ні капітуляції! І задля недопущення реалізації сценарію Путіна в Україні політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" ухвалили спільну заяву - заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України", - оголосив член фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій.

Парубій зачитав текст заяви, під якою підписалися лідери трьох партій: Петро Порошенко, Святослав Вакарчук і Юлія Тимошенко.

"Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять з триваючої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій, червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні", - йдеться у заяві, яку зачитав Парубій.

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін оголосив ці червоні лінії щодо зустрічі в нормандському форматі.

"Отже, жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу, жодних політичних дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації — виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму Україні, жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії", - сказав Рахманін.

Член фракції "Батьківщина" Іван Крулько заявив, що три політичні сили вимагають "забезпечення принципу "спершу - безпека", включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України, повернення контролю України над українсько-російським кордоном".

"У зв'язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави, і закликаємо усі державницькі партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби для захисту України", - сказав Крулько.

Під час виступу представників "Євросолідарності", "Голосу" і "Батьківщини" біля трибуни зібралися всі члени цих фракцій.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату запланована на 9 грудня у Парижі.

У понеділок, 2 грудня, Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на зустрічі лідерів країн нормандського формату "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.