Зеленського закликають зустрітися з лідерами фракцій ВР перед "нормандським самітом”

Фракція "Європейська солідарність" закликає Президента Володимира Зеленського зустрітися з лідерами парламентських фракцій перед зустріччю в "нормандському форматі", яка має відбутися в Парижі 9 грудня.

Про це заявила співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні країну і експертне середовище найбільше турбує атмосфера і той план, чи існує він взагалі, з яким Президент Зеленський поїде на "нормандський формат" у Парижі. І в цьому контексті ми звертаємося до Президента України з ініціативою зустрітися напередодні з лідерами парламентських фракцій для того, щоб ми разом обговорили ті червоні лінії і ті загрози, які є неприпустимими, в тому числі і в парламенті", - заявила Геращенко.