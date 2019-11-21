Туск висловив занепокоєння ЄС щодо політичного переслідування опозиції в Україні

Будь-яка спроба залякати представників опозиції в Україні буде приводом для занепокоєння в Євросоюзі.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на пресконференції у Загребі, коментуючи касетний скандал в Україні, в якому нібито керівник Офісу Президента інструктує директора ДБР, як вести справу проти експрезидента Петра Порошенка, повідомляє "Прямий".

"Будь-яка спроба залякати представників опозиції буде приводом для занепокоєння в Євросоюзі", - наголосив Туск, висловивши сподівання, що "Україна залишиться тією країною, де правоохоронні та судові органи поважають верховенство права і де немає місця політично вмотивованим переслідуванням".

Туск, якого 20 листопада обрали лідером Європейської народної партії, також заявив, що чув про касетний скандал у Києві: "Я чув про цей потенційний скандал. Хоч я і не маю інформації про окремі деталі чи загальний контекст, але моє перше враження, що це дійсно небезпечно".

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Крім того Туск, партія якого перебуває в опозиції до влади у Польщі, заявив, що особисто знає, що таке політичні переслідування. "Повірте мені, я знаю, про що кажу, бо у мене є свій власний досвід з цього приводу... Завжди, коли влада чи люди у владі використовують систему правосуддя проти політичних опонентів, це у будь-якому випадку чи у середньо-, чи у довгостроковій перспективі стане трагедією не лише для жертв переслідувань, а й для всієї країни".

Туск додав, що стежить за подіями у Києві: "Ви знаєте, скільки емоцій і думок ми інвестували в Україну. Я думаю, мені не треба пояснювати, як я особисто переживав за усе, що відбувається в Україні. Ми завжди дуже уважно спостерігаємо за подіями у Києві".

Напередодні, 20 листопада, експрем'єр-міністр Польщі та президент Європейської ради Дональд Туск став новим очільником Європейської народної партії. У той же день експрезидент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Туском.

Як повідомляв Укрінформ, днями у Telegram з'явився канал під назвою "Трубу прорвало", де було опубліковано записи нібито прослуховування директора ДБР Романа Труби.

Як повідомляли ЗМІ, на одному із аудіозаписів, опублікованих у цьому Telegram-каналі, чути, як людина з голосом, схожим на голос Труби, отримує вказівки від нібито генпрокурора Руслана Рябошапки та керівника Офісу Президента Андрія Богдана зупинити обшуки в Дніпровській міській раді, ПриватБанку та Нацбанку на термін перебування в Україні місії МВФ. Також аудіозаписи, як пишуть ЗМІ, нібито стосуються особи колишнього в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і колишнього президента Петра Порошенка, та інших тем. Хто створив канал і збирав аудіозаписи - невідомо: Telegram-канал анонімний.

Повідомлялося також, що Державне бюро розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту Петру Порошенку. Наразі проєкт підозри Порошенку і подання у Верховну Раду на зняття з нього депутатської недоторканності опрацьовуються у підрозділах ГПУ.

Проєкт повідомлення про підозру Порошенку в пресслужбі п'ятого Президента України вважають російським замовленням на заподіяння шкоди його репутації.

Водночас у Державному бюро розслідувань повідомили, що ДБР здійснює досудове розслідування у 13 кримінальних провадженнях, учасником яких є Порошенко. У більшості з них заявником виступає ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов.