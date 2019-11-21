Туск став новим главою Європейської народної партії

Президент Євросоюзу Дональд Туск, каденція якого на цій посаді днями завершується, був обраний новим лідером Європейської народної партії.

Про це повідомила прес-служба ЄНП.

Голосування відбулося під час 24-го з'їзду партії, який триває у Загребі (Хорватія). За Туска проголосував 491 делегат, що становить 93% від загальної кількості зареєстрованих при 37 голосах проти.

Політик вступить на посаду президента ЄНП з 1 грудня 2019 року, замінивши на цій посаді Жозефа Дойля.

Обраний лідер партії на новій посаді має намір активно боротися з популізмом.

Нагадаємо: Туск був обраний президентом Європейської Ради у 2014 році та був переобраний на другий термін у 2017. З 2007 по 2014 він обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі.