Туск став новим главою Європейської народної партії

Туск став новим главою Європейської народної партії

Укрінформ
Президент Євросоюзу Дональд Туск, каденція якого на цій посаді днями завершується, був обраний новим лідером Європейської народної партії.

Про це повідомила прес-служба ЄНП.

Голосування відбулося під час 24-го з'їзду партії, який триває у Загребі (Хорватія). За Туска проголосував 491 делегат, що становить 93% від загальної кількості зареєстрованих при 37 голосах проти.

Політик вступить на посаду президента ЄНП з 1 грудня 2019 року, замінивши на цій посаді Жозефа Дойля.

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Обраний лідер партії на новій посаді має намір активно боротися з популізмом.

Нагадаємо: Туск був обраний президентом Європейської Ради у 2014 році та був переобраний на другий термін у 2017. З 2007 по 2014 він обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі.

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