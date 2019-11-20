Записи у Telegram-каналі "Трубу прорвало" перевірити складно - ГПУ

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що для того, щоб перевірити достовірність аудіозаписів з нібито прослуховуванням директора ДБР Романа Труби, потрібне обладнання, на якому ці записи було зроблено, та оригінали аудіозаписів.

Про це генпрокурор заявив на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Яким чином будуть перевірятися ці аудіозаписи, яким чином вони можуть перевірятися? Для того, щоб їх перевірити, принаймні мають бути ті джерела, на яких вони були здійснені. А якщо їх немає, оригіналів, відповідно, що ми можемо перевіряти?" - сказав Рябошапка.

Водночас на запитання журналіста він зазначив, що "публікації може бути достатньо (для перевірки певної інформації - ред.)".

Однак важливо, щоб було обладнання, на якому було здійснено записи, та їхні оригінали для підтвердження автентичності, наголосив генпрокурор.

"Але що саме перевіряти? Немає оригіналів записів, немає обладнання, на якому було здійснено ці записи... тож немає можливості підтвердити автентичність цих записів. В мене немає (цього обладнання і оригіналів записів - ред.). Поки що обладнання і записи є тільки в Telegram-каналі", - уточнив генпрокурор.

Напередодні у Telegram з'явився канал під назвою "Трубу прорвало", де було опубліковано записи нібито прослуховування директора ДБР Романа Труби.

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Як повідомляли ЗМІ, на одному із аудіозаписів, опублікованих у цьому Telegram-каналі, чути, як людина з голосом, схожим на голос Труби, отримує вказівки від нібито генпрокурора Руслана Рябошапки та керівника Офісу Президента Андрія Богдана зупинити обшуки в Дніпровській міській раді, ПриватБанку та Нацбанку на термін перебування в Україні місії МВФ.

Також аудіозаписи, як пишуть ЗМІ, нібито стосуються особи колишнього в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і колишнього президента Петра Порошенка, та інших тем.

Хто створив канал і збирав аудіозаписи - невідомо: Telegram-канал анонімний.