Записи у Telegram-каналі

Записи у Telegram-каналі "Трубу прорвало" перевірити складно - ГПУ

Укрінформ
Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що для того, щоб перевірити достовірність аудіозаписів з нібито прослуховуванням директора ДБР Романа Труби, потрібне обладнання, на якому ці записи було зроблено, та оригінали аудіозаписів.

Про це генпрокурор заявив на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Яким чином будуть перевірятися ці аудіозаписи, яким чином вони можуть перевірятися? Для того, щоб їх перевірити, принаймні мають бути ті джерела, на яких вони були здійснені. А якщо їх немає, оригіналів, відповідно, що ми можемо перевіряти?" - сказав Рябошапка.

Водночас на запитання журналіста він зазначив, що "публікації може бути достатньо (для перевірки певної інформації - ред.)".

Однак важливо, щоб було обладнання, на якому було здійснено записи, та їхні оригінали для підтвердження автентичності, наголосив генпрокурор.

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"Але що саме перевіряти? Немає оригіналів записів, немає обладнання, на якому було здійснено ці записи... тож немає можливості підтвердити автентичність цих записів. В мене немає (цього обладнання і оригіналів записів - ред.). Поки що обладнання і записи є тільки в Telegram-каналі", - уточнив генпрокурор.

Напередодні у Telegram з'явився канал під назвою "Трубу прорвало", де було опубліковано записи нібито прослуховування директора ДБР Романа Труби.

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Як повідомляли ЗМІ, на одному із аудіозаписів, опублікованих у цьому Telegram-каналі, чути, як людина з голосом, схожим на голос Труби, отримує вказівки від нібито генпрокурора Руслана Рябошапки та керівника Офісу Президента Андрія Богдана зупинити обшуки в Дніпровській міській раді, ПриватБанку та Нацбанку на термін перебування в Україні місії МВФ.

Також аудіозаписи, як пишуть ЗМІ, нібито стосуються особи колишнього в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і колишнього президента Петра Порошенка, та інших тем.

Хто створив канал і збирав аудіозаписи - невідомо: Telegram-канал анонімний.

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