Труба назвав фейком аудіозаписи з його кабінету
Укрінформ
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.
Так він їх прокоментував на прохання журналістів під час пресконференції у середу, повідомляє Укрінформ.
"Це фейк і провокація. Вони мене не зламали",- сказав Труба.
Директор ДБР додав, що не планує подавати у відставку.
Він також зазначив, що 21 вересня була порушена кримінальна справа з приводу виявлення у його кабінеті несанкціонованих судом прослуховуючи з пристроїв.
Як повідомлялося, в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу Президента.