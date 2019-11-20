Труба назвав фейком аудіозаписи з його кабінету

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.

Так він їх прокоментував на прохання журналістів під час пресконференції у середу, повідомляє Укрінформ.

"Це фейк і провокація. Вони мене не зламали",- сказав Труба.

Директор ДБР додав, що не планує подавати у відставку.

Він також зазначив, що 21 вересня була порушена кримінальна справа з приводу виявлення у його кабінеті несанкціонованих судом прослуховуючи з пристроїв.

Як повідомлялося, в телеграм-каналі "Трубу прорвало" було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу Президента.