Кабмін складе повноваження на першому засіданні Ради — Гройсман
Про це сказав Гройсман, відкриваючи засідання Уряду 24 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наш уряд і я, як Прем'єр-міністр, складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України на першому засіданні Верховної Ради. Далі ми будемо виконувати обов'язки до формування нового Уряду. Я розраховую і сподіваюся на те, що формування нового уряду відбудеться достатньо швидко", - сказав Гройсман.
Він додав, що уряд забезпечуватиме "нормальну життєдіяльність країни" і підготує країну до опалювального сезону.
Гройсман також зауважив, що під час засідання 24 липня урядовці приймуть зміни до регламенту роботи Кабміну щодо "формування по кожному міністерству всіх необхідних матеріалів для наступних міністрів".
"Це абсолютно нова традиція — не грюкнути дверима і піти, а зробити підготовку по кожному міністерству і напрямку, — які досягнення, які проблеми, які цілі і завдання, — для того, щоб новий міністр, коли прийде, отримав матеріали для ознайомлення з станом справ", - сказав Гройсман.
Прем'єр-міністр висловив сподівання, що у новому уряді буде менше міністерств.
"Я вважаю, що до дванадцяти міністерств - це оптимальна модель для функціонування уряду", - сказав Гройсман.