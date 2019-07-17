Україна в ОБСЄ нагадала про відповідальність РФ за збитий малайзійський "Боїнг"

Українська делегація в ОБСЄ під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки у середу порушила тему збиття в небі над окупованим Донбасом малайзійського "Боїнга" рейсу МН-17, наголосивши на відповідальності Росії за цей військовий злочин.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"Під час сьогоднішнього засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки українська делегація в черговий раз порушила тему збиття російськими окупаційними силами авіалайнера МН-17 п’ять років тому на Донбасі. Це – жахливий військовий злочин, вчинений Росією, за який вона має понести відповідальність", - заявив він.

За його словами, у своєму виступі українська делегація використала презентацію, в якій в деталях поінформувала присутніх іноземних дипломатів про цей військовий злочин Росії – від перших заяв бойовиків та повідомлень в російських медіа про нібито збиття українського Ан-24, подальших абсурдних версій російської пропаганди про причини авіакатастрофи "Боїнга" до нинішніх висновків Міжнародної слідчої групи, які підтвердили зроблені відразу після трагедії заяви України про російську причетність та відповідальність.

"У перших повідомленнях російських бойовиків та окремих федеральних каналів РФ 17 липня 2014 року зазначалося про нібито збиття українського військово-транспортного літака Ан-26. Втім, майже відразу після них стало зрозуміло, що на місці, де, відповідно до заяв російських бойовиків і медіа, мав впасти український Ан-26, знаходяться рештки пасажирського авіалайнера рейсу МН-17. З того часу Кремль розпочав, і не припиняв досі, потужну дезінформаційну кампанію з метою приховати відповідальних у трагедії, заперечуючи свою відповідальність і шляхом різноманітних фейків перекладаючи її на Україну", - зазначив Лоссовський.

Під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки українська делегація розібрала усі ці російські фейкові версії, навівши докази їх абсурдності та навіть суперечливості одна одній.

"Попри всі потуги російської пропаганди та спроби перешкоджання розслідуванню авіакатастрофи, Міжнародній слідчій групі все ж вдалося завершити розслідування, встановивши, що авіалайнер був збитий із ЗРК "Бук", який прибув на територію України з РФ, як і назвати чотирьох представників російських окупаційних сил на Донбасі, причетних до трагедії. Більше інформації буде оприлюднено вже безпосередньо під час суду, який розпочнеться 9 березня 2020 року. Сподіваємося, що усі причетні понесуть справедливе покарання", - зазначив український дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні - п'ята річниця авіаційної катастрофи пасажирського літака рейсу МН-17 компанії "Малайзійські авіалінії", що летів за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур.

Внаслідок цієї трагедії загинули 298 людей – усі пасажири та екіпаж.

За кількістю жертв ця авіакатастрофа стала найбільшою у 20-му столітті у світі та найбільшою на пострадянському просторі. На борту лайнера перебували 192 громадянина Нідерландів (один з них мав подвійне громадянство Нідерланди/США), 44 малайзійці (включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят), 27 австралійців, 12 індонезійців (серед них одне немовля), 10 британців (один із них мав подвійне громадянство Велика Британія/ПАР), чотири німці, чотири бельгійці, три філіппінці, один канадець і один громадянин Нової Зеландії.

Літак було збито у небі над селом Грабове Донецької області в зоні воєнних дій на Сході України. З перших днів катастрофи Україна послідовно дотримувалась висунутого припущення про те, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук" російського походження, випущеною або бойовиками-сепаратистами, або російськими військовими. Такого ж висновку дійшла Рада з питань безпеки Нідерландів, яка у жовтні 2015 року оприлюднила фінальний технічний звіт щодо катастрофи Боїнга рейсу МН-17. Голландський Радбез встановив, що літак було збито боєголовкою 9N314M, запущеною із системи "Бук". Голова Ради з питань безпеки Нідерландів Тібе Йоустра в інтерв’ю голландським ЗМІ заявив, що ракета, якою було збито літак, була випущена з території, контрольованої проросійськими бойовиками.

У свою чергу міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat встановила номер зенітного ракетного комплексу «Бук» зі складу російської 53-ої зенітно-ракетної бригади, яким був збитий літак «Малайзійських авіаліній». Крім того, Bellingcat, провівши власне дослідження на основі аналізу соціальних мереж та інших відкритих джерел, підготувала звіт, у якому ідентифікувала 20 російських військових, причетних до катастрофи МН-17. Цей звіт із іменами та фотографіями військових група передала нідерландській прокуратурі.

Згодом свої висновки оприлюднила Міжнародна слідча група, якій вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК «Бук» прямував на територію України, а також маршрут його руху у зворотному напрямку. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на територію Східної України та пізніше вивезений назад до РФ. Ці висновки фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat.

7 липня 2017 року Україна та Нідерланди підписали двосторонню угоду про правову співпрацю щодо катастрофи малайзійського Боїнга. Нині згідно з цією угодою Україна почала процедуру передачі матеріалів кримінального провадження у справі про катастрофу Боїнга рейсу МН-17 до Нідерландів.

5 липня 2017 року державами-учасниками Міжнародної слідчої групи було ухвалено рішення про те, що кримінальне провадження у справі збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH-17 здійснюватиметься у рамках національної юрисдикції Нідерландів. 19 червня 2019 року були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких Міжнародна слідча група назвала причетними до збиття Боїнга МН-17. Разом з тим вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.