Росія має визнати відповідальність за МН17 і співпрацювати зі слідством - ЄС

«Наші серця з тими, хто втратив близьких, і ми поділяємо з ними їхню скорботу. Європейський Союз знову підтверджує свою повну підтримку всім зусиллям із встановлення правди, правосуддя та відповідальності в інтересах жертв та їх близьких родичів, у відповідності до резолюції Ради Безпеки ООН 2166», - йдеться у документі.

У цьому контексті ЄС привітав оголошення Спільною командою з розслідування трагедії (JIT) від 19 червня 2019 року щодо кримінального провадження проти чотирьох осіб, яке буде здійснено у Нідерландах.

«ЄС закликає Росію прийняти відповідальність та повною мірою співпрацювати із розслідуванням, що триває. ЄС висловлює свою повну впевненість у незалежності та професіоналізмі правових процедур, які будуть здійснюватися», - наголошує декларація ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Літак упав на розквітле соняшникове поле.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.