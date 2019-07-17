Україна діяла відповідно до правил ІКАО на момент трагедії МН17 - посол

У рамках Міжнародного симпозіуму під назвою “П’ять років після збиття МН17", який відбувся вчора у нідерландському місті Ньювегейн, знову порушувалося питання про незакриття Україною повітряного простору в день збиття літака.

Про це розповів посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це питання періодично порушується в Нідерландах, попри те, що уряд цієї країні чітко заявив, що підстав для розгляду питання про відповідальність України як держави у міжнародно-правовій площині немає. Ми надаємо вичерпні роз’яснення щодо дій України з управління рухом в день трагедії усім, хто насправді намагається з`ясувати це питання. Це стосується і членів парламенту, і представників ЗМІ, і родичів загиблих", - наголосив Ченцов.

За його словами, Україна діяла відповідно до діючих на той момент правил ІКАО та виходячи з аналізу наявних ризиків.

"Що не менш важливо, ми активно взаємодіяли з нідерландськими та іншими нашими партнерами протягом останніх кількох років з метою удосконалення відповідної міжнародно-правової бази. Таким чином, у 2017 році ІКАО були затверджені більш жорсткі вимоги щодо дій, як авіаційних влад, так і авіакомпаній у випадку організації руху над зонами, де відбуваються військові дії", - зазначив дипломат.

Що стосується коментарів російських посадовців та інформації у російських ЗМІ з цієї проблематики, посол значив, що з після оприлюднення 19 червня ц.р. результатів міжнародного розслідування збиття літака і початку підготовки до судового процесу, РФ здійснює відчайдушні спроби створення «димової завіси» і переведення уваги нідерландського суспільства та міжнародної спільноти, аби уникнути відповідальності за свої дії і дії своїх громадян.

"Це не відповідає ні духу, ні букві Резолюції РБ ООН 2166, відповідно до якої РФ взяла зобов’язання співпрацювати з метою встановлення справедливості у справі МН17. Тому від Росії очікується припинення протиправної поведінки і відновлення добросовісної міжнародної співпраці", - наголосив Ченцов.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також у середу вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.