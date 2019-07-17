Україна впевнена, що всі винні у катастрофі MH17 будуть покарані

У Міністерстві закордонних справ України переконанні, що всі винні у збитті малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі будуть покарані.

Про це йдеться у заяві МЗС України з нагоди 5-х роковин збиття літака.

"Цього дня 5 років тому 298 безневинних цивільних осіб, включаючи 80 дітей, із 10 країн світу втратили свої життя в результаті жахливого збиття малайзійського літака Boeing-777 рейсу MH17 ракетою російської зенітно-ракетної системи "Бук", запущеною із непідконтрольної Україні території Донбасу. Цей день назавжди залишиться трагічною сторінкою історії не лише для України, а для всього світу. Міністерство закордонних справ України висловлює щирі співчуття всім родичам та близьким тих, хто загинув в цій катастрофі", - підкреслюється у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що незважаючи на всі зусилля Російської Федерації заблокувати процес розслідування та перекласти свою відповідальність за участь у збитті літака рейсу МН17, Міжнародна спільна слідча група, до якої входять представники слідчих органів і прокурорів з Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, вже встановила перших чотирьох підозрюваних, які постануть перед судом 19 березня 2020 року: це росіяни Ігор Гіркин, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко.

"І це лише початок. В подальшому будуть встановлені особи безпосередніх виконавців", - додали в МЗС України.

Там зазначили, що нашим спільним обов’язком та пріоритетом залишається встановлення справедливості та притягнення до відповідальності усіх винних у цьому страшному терористичному акті. "Відповідальність неминуча. Кожен має відповідати за свої протиправні вчинки", - підкреслюється в заяві.

В МЗС також заявили, що збиття літака рейсу МН17 є не лише кримінально караним діянням, а й порушенням Російською Федерацією норм міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

"Цей жахливий злочин не залишиться безкарним. Слідство визначить усіх винних у смерті 298 цивільних осіб, а незалежний суд визначить справедливе покарання. Справедливість буде відновлено", - переконані в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Літак упав на розквітле соняшникове поле.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.