У справі MH17 з'явилися нові свідки — Міжнародна слідча група

Нові свідки у справі про авіакатастрофу рейсу МН17 зв'язалися з Міжнародною слідчою групою (JIT).

Про це повідомляє нідерландська газета NRC з посиланням на голову JIT Вілберта Пауліссена.

“В ході пошуку винних у збитті MH17 з'явилися нові свідки”, - йдеться у повідомленні.

За словами Пауліссена, нині слідство робить нові кроки, і це все “виглядає багатообіцяюче”.

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Водночас головний прокурор Нідерландів та координатор слідчої групи Фред Вестербєйке заявив, що всі докази про причетність Росії до авіакатастрофи будуть представлені в суді.

Раніше нідерландський журналіст-розслідувач Пітер Фонхайз ідентифікував кількох причетних до катастрофи МН17, окрім тих, кому вже офіційно висунуто звинувачення.

Як повідомлялося, рівно п’ять років тому пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири й 15 членів екіпажу загинули.

У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську (РФ).