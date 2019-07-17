Нідерландський журналіст ідентифікував нових причетних до катастрофи МН17

Нідерландський журналіст-розслідувач Пітер Фонхайз ідентифікував кількох причетних до катастрофи МН17, окрім тих, кому вже офіційно висунуто звинувачення.

Про це він розповів під час презентації результатів дослідження пошукової мережі журналістів-розслідувачів Bellingcat у ході інформаційного марафону у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є багато особистостей, яких я ідентифікував”, - сказав він.

За його словами, ці люди все ще знаходяться під слідством.

"Є чотири особистості, яких офіційно обвинуватила група дослідження. Це Ігор Гіркін, Олег Пулатов, Леонід Харченко та Сергій Дубинський", - зазначив журналіст.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві відбувся інформаційний марафон, присвячений п'ятій річниці збиття пасажирського літака МН17.

Організаторами заходу виступили Український кризовий медіа-центр та Hybrid Warfare Analytical Group.

Як повідомлялося, рівно п’ять років тому пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири й 15 членів екіпажу загинули.

У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську (РФ).

Фото: Ірина Бахурська