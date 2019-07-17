MH17: близько двохсот українських слідчих та прокурорів досі працюють у спільній групі

У спільній слідчій групі у справі збитого малайзійського літака "Боїнг-777" рейсу MH17 досі залучені близько двохсот українських слідчих та прокурорів.

Про це під час брифінгу в четвер 17 липня розповіла в.о. директора Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це розслідування насправді безпрецедентне для практики України, кількість слідчих, залучених для роботи у спільній групі, становить ще й досі близько 200 осіб, які займаються саме питанням кримінального переслідування злочинців", - заявила вона.

Золотарьова нагадала, що Україна одразу погодилась співпрацювати з усіма країнами, чиї громадяни були на борту збитого літака - внаслідок чого і була створена спільна слідча група, яка складається зі слідчих і прокурорів України, Голландії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у справі збитого малайзійського літака "Боїнг-777" рейсу MH17 Служба безпеки України під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Як повідомлялося, 5 років тому пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири і 15 членів екіпажу загинули.