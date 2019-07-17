Справа MH17: Генпрокуратура працює над новими підозрами кремлівським злочинцям

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Про це нагадав на своїй сторінці у Facebook генпрокурор України Юрій Луценко, зазначивши, що 17 липня минає 5 років з дня цієї трагедії, під час якої над зоною збройного конфлікту на окупованому Донбасі загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

"Нагадаю, що слідчі ГСУ СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури склали повідомлення про підозру чотирьом особам у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17 липня 2014 року за фактом збиття пасажирського літака «Боїнг-777» (злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України), а 19 червня 2019 року JIT оприлюднила імена трьох громадян Росії і одного українця", - написав Луценко.

Він також нагадав, що міжнародною слідчою групою встановлено, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною з підконтрольної російським гібридним силам території Донбасу. Пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу ЗС РФ і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

Судовий процес стосовно підозрюваних у катастрофі малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі, написав генпрокурор.

За його словами, з нагоди 5-ї річниці збиття малайзійського літака у середу рідні загиблих і посольства їхніх країн проведуть жалобні акції.

ГПУ, зазначив він, працює над новими підозрами кремлівським злочинцям.

Як повідомлялося, 5 років тому пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири і 15 членів екіпажу загинули.