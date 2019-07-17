MH17: представники Нідерландів та Австралії з РФ мають зустрітися вже цього літа

Нідерланди, Австралія і Росія цього літа мають провести чергову зустріч щодо розслідування катастрофи MH17.

Про це на міжнародному симпозіумі під назвою “П’ять років після збиття МН17", що відбувся у Нідерландах, сказав посол Австралії, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Найближчим часом з’явиться більше новин щодо Росії, бо незабаром має відбутися чергова зустріч з Росією”, - сказав посол Австралії в Нідерландах Метью Неухаус.

Він не розкрив жодних подробиць, лише зазначив, що чергова зустріч має відбутися цього літа.

Як повідомляв Укрінформ, Нідерланди, Австралія та Росія у березні провели першу зустріч щодо відповідальності Росії за катастрофу MH17.

МН17:Ніколи знову. П’ять років потому / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий бойовиками на Донбасі в липні 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську.