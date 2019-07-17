Провина РФ доведена, але агресор намагається відволікти увагу від МН17 - Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк наголосив, що хоча провина РФ в авіакатастрофі пасажирського літака рейсу МН17 компанії «Малайзійські авіалінії» де-факто доведена, вона намагається заплутати сліди.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Що саме відбулося того дня намагалися з'ясувати протягом 5 років — і змогли. Міжнародна слідча комісія, до складу якої входить і Україна, довела, що літак був збитий з ПЗРК «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил Росії. Завдяки фото та відео очевидців, слідчим вдалося навіть відтворити шлях, яким ПЗРК було доставлено на територію Донбасу та вивезено назад до Росії після рокового пострілу. СБУ надала аудіоперехоплення переговорів між виконавцями теракту. На записах, поміж інших, фігурує одіозний польовий командир бойовиків, а за сумісництвом - відставний полковник ФСБ Ігор Гіркін», - наголосив Данилюк.

За його словами, Росія намагається відволікти увагу від цієї трагедії вигаданими проблемами.

«І хоча провина Росії де-факто доведена, агресор вигадує все нові версії, намагається заплутати сліди та відволікти увагу міжнародної спільноти вигаданими проблемами. Наприклад, учора країна-агресор ініціювала засідання Ради безпеки ООН щодо «проблеми» українського «мовного закону». Це очевидна спроба змістити акцент уваги напередодні роковин», - зауважив секретар РНБО.

Він підкреслив, що агресор не уникне покарання, адже військові злочини не мають строку давності.

"Нещодавно СБУ доправила в Україну з окупованого Донецька свідка трагічних подій липня 2014-го. Володимир Цемах на момент катастрофи був командиром ПВО слов’янської бригади бойовиків Гіркіна. У інтерв’ю одному з сепаратистських ЗМІ він відверто розповідає про катастрофу та навіть підтверджує, що ракету було випущено з ПЗРК "Бук". Крім того, Цемах особисто знав усіх польових командирів бойовиків, був у курсі деталей операцій та переміщення зброї. Свідчення затриманого стануть ще одним доказом проти Росії та підконтрольних їй бойовиків", - нагадав Данилюк.

Він нагадав, що слідство ще не завершене, тому важливо постійно говорити про трагедію рейсу МН17: "За інформаційним шумом ми не маємо права забути минулі трагедії".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні п'ята річниця авіаційної катастрофи пасажирського літака рейсу МН17 компанії «Малайзійські авіалінії», що летів за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур.

Унаслідок цієї трагедії загинули 298 людей – усі пасажири та екіпаж.

Літак було збито у небі над селом Грабове Донецької області в зоні воєнних дій на сході України. За кількістю жертв ця авіатроща стала найбільшою в історії України. На борту лайнера перебували 192 громадянина Нідерландів (один з них мав подвійне громадянство Нідерланди/США), 44 малайзійці (включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят), 27 австралійців, 12 індонезійців (серед них одне немовля), 10 британців (один із них мав подвійне громадянство Велика Британія/ПАР), чотири німці, чотири бельгійці, три філіппінці, один канадець і один громадянин Нової Зеландії.

5 липня 2017 року державами-учасниками Міжнародної слідчої групи було ухвалено рішення про те, що кримінальне провадження у справі збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 здійснюватиметься у рамках національної юрисдикції Нідерландів. 19 червня 2019 року були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких Міжнародна слідча група назвала причетними до збиття Боїнга МН17. Разом з тим вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.