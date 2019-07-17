Сьогодні - п'ята річниця авіакатастрофи рейсу МН17 на Донбасі

Сьогодні п'ята річниця авіаційної катастрофи пасажирського літака рейсу МН-17 компанії «Малайзійські авіалінії», що летів за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур.

Внаслідок цієї трагедії загинули 298 людей – усі пасажири та екіпаж.

Літак було збито у небі над селом Грабове Донецької області в зоні воєнних дій на Сході України. За кількістю жертв ця авіатроща стала найбільшою в історії України. На борту лайнера перебували 192 громадянина Нідерландів (один з них мав подвійне громадянство Нідерланди/США), 44 малайзійці (включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят), 27 австралійців, 12 індонезійців (серед них одне немовля), 10 британців (один із них мав подвійне громадянство Велика Британія/ПАР), чотири німці, чотири бельгійці, три філіппінці, один канадець і один громадянин Нової Зеландії.

З перших днів катастрофи Україна послідовно дотримувалась висунутого припущення про те, що літак був збитий ракетою ЗРК «Бук» російського походження, випущеною або бойовиками-сепаратистами, або російськими військовими. Такого ж висновку дійшла Рада з питань безпеки Нідерландів, яка у жовтні 2015 року оприлюднила фінальний технічний звіт щодо катастрофи Боїнга рейсу МН-17. Голландський Радбез встановив, що літак було збито боєголовкою 9N314M, запущеною із системи «Бук». Голова Ради з питань безпеки Нідерландів Тібе Йоустра в інтерв’ю голландським ЗМІ заявив, що ракета, якою було збито літак, була випущена з території, контрольованої проросійськими бойовиками.

В свою чергу міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat встановила номер зенітного ракетного комплексу «Бук» зі складу російської 53-ої зенітно-ракетної бригади, яким був збитий літак «Малайзійських авіаліній». Крім того, Bellingcat, провівши власне дослідження на основі аналізу соціальних мереж та інших відкритих джерел, підготувала звіт, у якому ідентифікувала 20 російських військових, причетних до катастрофи МН-17. Цей звіт із іменами та фотографіями військових група передала нідерландській прокуратурі.

Згодом свої висновки оприлюднила Міжнародна слідча група, якій вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК «Бук» прямував на територію України, а також маршрут його руху у зворотному напрямку. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на територію Східної України і пізніше вивезений назад в РФ. Ці висновки фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat.

5 липня 2017 року державами-учасниками Міжнародної слідчої групи було ухвалено рішення про те, що кримінальне провадження у справі збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH-17 здійснюватиметься у рамках національної юрисдикції Нідерландів. 19 червня 2019 року були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких Міжнародна слідча група назвала причетними до збиття Боїнга МН-17. Разом з тим вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

7 липня 2017 року Україна та Нідерланди підписали двосторонню угоду про правову співпрацю щодо катастрофи малайзійського Боїнга. Нині згідно з цією угодою Україна почала процедуру передачі матеріалів кримінального провадження у справі про катастрофу Боїнга рейсу МН-17 до Нідерландів.