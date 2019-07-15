У Нідерландах стартує міжнародний симпозіум, присвячений МН17

Міжнародний симпозіум під назвою “П’ять років після збиття МН17" відбудеться 16 липня - напередодні дня вшанування пам'яті загиблих пасажирів рейсу.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі розповів Піт Плуг - член правління фонду “Авіакатастрофа”, що представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17.

Сам голландець утратив брата, невістку і племінника. Останки його брата досі не ідентифікували.

“Ми подумали, що це вже п’ять років минає з дня трагедії. Щороку ми вшановуємо пам’ять наших рідних біля монумента, згадуємо тих, кого втратили. Ми не хочемо, щоб цього дня робили гучні заяви чи намагалися маніпулювати цим питанням. Тож ми вирішили організувати цей захід. І за день до того повернутися до теми розслідування і як вплинула ця трагедія на рідних та світ”, - сказав він.

Міжнародний симпозіум стартує 16 липня о 13:00 за місцевим часом і орієнтовно триватиме до 16:45.

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“Серед запрошених - найближчі родичі, генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек, який говоритиме про розслідування, також голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен, посол Австралії, який говоритиме про політичну ситуацію. Також засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс. Він представить новий підхід до розслідування. Тож програма дуже насичена”, - розповів Плуг.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також у середу вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.