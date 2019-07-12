Родичі жертв MH17 із Малайзії обурені сумнівами уряду у причетності РФ до катастрофи

Родичі загиблих рейсу МН17 з Малайзії обурені заявою прем'єра країни Махатхіра Мохамади, у якій були висунуті сумніви щодо причетності РФ до трагедії.

Відповідну заяву було оприлюднено сьогодні, про це повідомляє NOS.

“Родичі жертв катастрофи MH17 з Малайзії скаржаться на заяви прем'єр-міністра і міністрів щодо розслідування катастрофи. Вони виклали це в заяві, яку оприлюднили сьогодні”, - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Малайзії Махатхіра Мохамади неодноразово ставив під сумнів причетність Росії до трагедії MH17. Він говорив, що має сумніви щодо об’єктивності очолюваного Нідерландами міжнародного розслідування трагедії, і що немає переконливих доказів того, що Росія має нести відповідальність за катастрофу.

“Ці коментарі викликали жах і горе”, - наголосили родичі.

Як повідомляв Укрінформ, своє обурення також вже висловили родичі загиблих рейсу МН17 з Нідерландів. Вони вимагали роз’яснень від прем'єр-міністра Малайзії Махатхіра Мохамади, який сумнівається в тому, що за цією трагедією стоїть Росія. У своєму листі-зверненні наголосили, що "він ігнорує факти й інтереси родичів жертв з Малайзії”.

Уряд Нідерландів також вимагав роз'яснень щодо заяв прем'єр-міністра Малайзії Махатхіра Мохамади.

Як відомо, 19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також у середу вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.