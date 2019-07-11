“П’ять років після збиття МН17”: У Нідерландах пройде міжнародний симпозіум

У нідерландському місті Ньювегейн 16 липня відбудеться міжнародний симпозіум під назвою “П’ять років після збиття МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Міжнародний симпозіум, присвячений впливу трагедії на родичів загиблих, суспільство в цілому, політику, а також наслідкам після трагедії та безпеці повітряного простору, стартує наступного вівторка о 13:00 за місцевим часом і триватиме до 16:45. Організовує подію фонд “Авіакатастрофа”, який представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17.

Серед запрошених до участі - генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек, голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен, засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також у середу вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.